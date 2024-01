Halo sesong 2 får en ny trailer under kampen mellom Kansas City Chiefs og Baltimore Ravens.

HQ

Paramount har sluppet en ny trailer for Halo sesong 2 i pausen av kampen mellom Kansas City Chiefs og Baltimore Ravens, som ble vist på CBS Sports.

Den nye, actionfylte traileren er på litt over ett minutt og viser både nye og kjente ansikter, samtidig som den erter sesongens kommende premieredato 8. februar. Traileren kommer bare to uker etter at den aller første traileren ble offentliggjort.

Sammendraget for sesong 2 lyder slik: "I sesong to leder Master Chief John-117 sitt team av elitesoldater mot den utenomjordiske trusselen kjent som Covenant. I kjølvannet av en sjokkerende hendelse på en øde planet kan ikke John riste av seg følelsen av at krigen hans er i ferd med å endre seg, og han risikerer alt for å bevise det ingen andre vil tro - at Covenant forbereder seg på å angripe menneskehetens største høyborg. Med galaksen på randen legger John ut på en reise for å finne nøkkelen til menneskehetens frelse eller utslettelse - Halo."

Du kan se den splitter nye traileren nedenfor: