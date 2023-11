Halo: Sesong 2 ser ut til å ha premiere i februar

Det var mye blandet kritikk av Halo-serien på Paramount+, ettersom mange Halo-fans mente at den ikke representerte serien på en god måte og var utvannet med karakterer som ikke hjalp historien. Til tross for dette klarte den likevel å bli en stor hit for Paramount+, og nå ser det ut til at det snart er tid for sesong 2.

Paramount har nemlig gjort hele første sesong av Halo tilgjengelig på Youtube - med den lille haken at det kun gjelder amerikanere. Hvis du bruker et VPN (nettleseren Opera har et innebygd), er det veldig enkelt å omgå dette og se serien gratis. Interessant nok endte beskrivelsen av den første serien på Youtube opprinnelig med "catch up before the new season streaming Feb 8th", noe som avslørte når den andre sesongen starter.

Dette ble imidlertid fjernet raskt etterpå, og vi antar at dette kan være ment som en The Game Awards-overraskelse neste uke. X-brukeren Rebs Gaming klarte imidlertid å få bildebevis, som du kan se i innlegget hans nedenfor.

Gleder du deg til å se mer av Master Chief og Kwan Ha i sesong to?