Halo-skaperen forlater EAs nye Battlefield-studio

V1 Interactive, studioet som bare rakk å lage Disintegration, var knapt nok lagt ned da grunnleggeren og Halo-skaperen Marcus Lehto kunngjorde at han gikk til EAs nye Battlefield-studio Ridgeline Games. Det er over to år siden, så mange har håpet å se hva Lehto kunne tilføre DICEs FPS-univers snart. Nå viser det seg at vi på en måte ikke får se det i det hele tatt.

Marcus Lehto bekrefter nemlig på Facebook og LinkedIn at han har forlatt Ridgeline Games. Det er ganske interessant, ettersom han var spilldirektør for Battlefield-spillet som studioet jobber med. Betyr dette at han hadde "kreative uenigheter" med EA, at han ble oppsagt eller hva?

Lehto har ikke sagt noe mer om dette på sosiale medier, så det er vanskelig å si, men det faktum at dette skjer bare tre uker etter at han la ut et tilsynelatende lykkelig bilde fra en lunsj med teamet får det definitivt til å virke som om han ikke har planlagt dette lenge...