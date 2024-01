Halo-skuespiller: Master Chiefs kjærlighetshistorie "var en stor tabbe"

HQ

Etter to tiår med venting fikk Halo-fansen endelig en skikkelig live-action Halo-serie for to år siden. Men det var ikke akkurat noen homerun blant fansen, som var svært splittet, ettersom mytologien i stor grad ble omskrevet (Master Chief har plutselig en magisk forbindelse til Halo-ringene), Master Chief bruker sjelden hjelmen sin, og en tilfeldig unge fikk mye tid på skjermen i en egen historie som ingen egentlig så ut til å bry seg om.

Så var det kjærlighetshistorien og nakenheten. Det var ikke bare ansiktet til John-117 vi fikk se, men også hans nakne spartanske bakdel, og han forelsket seg og hadde sex. Svært få syntes dette var en god idé, og det viser seg at en av dem som virkelig ikke likte det, var selveste Master Chief, skuespilleren Pablo Schreiber.

I et intervju med SFX Magazine forklarer han at han var sterkt imot det og sier at det hele var en stor tabbe, men at han ikke kunne gjøre noe med det:

"Beslutningen om å gjøre forbindelsen mellom Makee og John til en romantisk forbindelse var en stor feil.

Jeg følte at det var en stor feil den gangen, og jeg argumenterte og kjempet mot det. Men jeg er den jeg er. Jeg skriver ikke manusene. Jeg sier bare hva jeg mener. Det ble ikke lyttet til."

Den andre sesongen av Halo-serien ser ut til å bli mer intens enn den første, og mange likte den første traileren, som du kan se her. Halo: sesong 2 har premiere 8. februar, og du kan se den på Paramount+ og SkyShowtime.

