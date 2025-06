Halo Studios oppmuntrer fan-prosjektet Spartan Survivors

Vi er vant til å høre historier om hvordan fanprosjekter basert på elskede spillfranchiser forfølges og tvinges til å legge ned av overivrige utgivere, ofte selskaper som Blizzard, Nintendo og Rockstar. Men det finnes selvsagt også de som handler annerledes.

Blant disse finner vi Bethesda, CD Projekt Red og Valve - og tydeligvis også Halo Studios. Sistnevnte har gjentatte ganger vært oppmuntrende overfor sitt community, og nå har de nok en gang vist at de ser på fansenes prosjekter som hyllester snarere enn merkevaresnyltere.

Via Bluesky kunngjorde skaperne av Spartan Survivors-fanprosjektet at Halo Studios kontaktet dem, ikke for å tvinge dem til å slutte å jobbe, men for å gi sin velsignelse :

"Elsker virkelig å se lidenskapen du og teamet ditt har lagt ned i denne opplevelsen - den er virkelig morsom, og vi gleder oss til å komme videre i gjennomspillingen vår og låse opp ting"

Spartan Survivors er et Vampire Survivors-inspirert actionspill, som du kan se nærmere på her. Senere i år kommer det pent nok til både PC og Xbox, og vi håper at bransjens surpomper legger merke til det.