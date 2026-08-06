Halo Studios sier opp ansatte etter utgivelsen av Halo: Campaign Evolved

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Forrige uke var en historisk uke for Master Chief og hans Ring Worlds, da Halo Campaign Evolved ble lansert. Det er det første spillet i serien som er utviklet med Unreal Engine, og også det første spillet i serien som blir lansert på en PlayStation-konsoll. I tillegg er det åpenbart en hyllest til Halo-universet, som fyller 25 år i november.

Anmeldelsene har gjennomgående vært positive, og mange har bemerket at det er et virkelig imponerende spill, noe som bekrefter at Master Chiefs eventyr fortsatt holder mål. Det ser imidlertid ut til at Halo Studios’ begeistring over at spillet er ferdig, kan være noe dempet. Insider Gaming melder at et ukjent antall ansatte ble sagt opp etter at spillet var ferdig.

Dette inkluderer noen innleide arbeidstakere som ble ansatt spesielt for å fullføre « Halo: Campaign Evolved, og selv om det er vanlig praksis at de blir sagt opp, rapporterer også fast ansatte at de har blitt bedt om å forlate selskapet. Blant dem er fremtredende skikkelser som Halo Studios-produsent Nick Treitman, som skrev på LinkedIn:

«Etter 6,5 år med arbeid på Halo og å ha unngått like mange runder med oppsigelser – har det endelig innhentet meg. Jeg har ingenting annet enn kjærlighet til Halo og folkene på studioet; dette er bare en tøff realitet i spillbransjen akkurat nå.

Jeg er åpen for nye stillinger som produsent/prosjektleder, enten med fjernarbeid eller en hybridmodell, i Seattle-området.

I løpet av min tid her har jeg hatt æren av å støtte flere fantastiske team innen blant annet grafikk, nettverk, lokalisering og fortelling, samt å være produktansvarlig for den sosiale flerspiller-delen av Halo Infinite.»

Du kan lese vår anmeldelse av Halo: Campaign Evolved her, og som alltid håper vi at de berørte får best mulig støtte for å kunne gå videre i karrieren.