Halos fremtid er fortsatt i 343 Industries' hender

HQ

Spekulasjonene tok fullstendig fyr da Microsoft bekreftet at de kutter 10.000 jobber tidligere denne uken og vi hørte Halo-studioet 343 Industries hadde blitt rammet av hardt disse. Betydde dette at et annet Xbox Game Studios-studio ville bli ansvarlig for Master Chiefs fremtid? Åpenbart ikke.

Studiosjefen Pierre Hintze har lagt ut en melding på Twitter om at 343 Industries vil fortsette å utvikle Halo-spill i fremtiden, og at disse inkluderer både singleplayer- og multiplayer-opplevelser, så ikke forvent id Software, Infinity Ward eller et annet Xbox-studio (snart for sistnevnte) å bli de nye lederne av i Halo-serien i nærmeste fremtid.