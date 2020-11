Halv pris på de offisielle NES-kontrollerne til Switch

Du ser på Annonser

Som du sikkert vet finnes det NES-kontrollere til Switch for å få en mer autentisk følelse når du spiller retrospillene på Switch Online. I sammenheng med Black Friday byr Nintendo på et bra tilbud på disse og senker prisen med 50% for alle som abonnerer på Switch Online. Tilbudet gjelder til 3. desember eller så langt lageret rekker.

Det er verdt å nevne at Nintendo har salg på flere spill på eShop også. Du kan blant annet finne The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Astral Chain og Xenoblade Chronicles 2 med 33% nedsatt pris. Flere tredjepartstitler har fått minst 50% rabatt som The Outer Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim og Dark Souls Remastered.