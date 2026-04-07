Halvparten av AI-datasentrene i USA er kansellert fordi mangelen på deler fra Kina er så stor

USA har gjort det klart at de ønsker å ligge i forkant innen kunstig intelligens ved å begrense Kinas tilgang til avanserte brikker og teknologi for brikkeproduksjon. Og nå, ifølge Tech 4 Gamers, har halvparten av byggeprosjektene for AI-datasentre i USA blitt kansellert på grunn av mangel på deler fra Kina. Dette skyldes at Kina produserer det meste av det nødvendige utstyret og de elektriske komponentene, og siden etterspørselen er så overveldende, fører det til mangel og forsinkelser.

Det er klart at USA ikke ønsker å være avhengig av Kina, og Kina ønsker ikke å være avhengig av USA. Men siden Kina er den ledende produsenten av elektrisk utstyr og komponenter til datasenterinfrastruktur, kan det føre til noe stort: USA vil kanskje ikke være i stand til å fullføre alle sine utviklingsprosjekter for datasentre.

Problemet er ikke selve brikkene, slik man tidligere har trodd, men å oppfylle de elektriske kravene, noe de ikke kan gjøre uten komponenter fra Kina. Ifølge Sightline Climate fra Bloomberg forventer USA å bruke 12 GW energi i AI-datasentre, men har bare nådd 4 GW (33 %), med planer om å overskride denne grensen i løpet av året. Transformatorer og batterier utgjør bare 10 % av de totale kostnadene for et AI-datasenter, men uten dem kan ikke sentrene fungere.

Denne situasjonen ser ikke ut til å bli bedre med det første, og spenningene mellom USA og Kina må tas i betraktning, ettersom de vil påvirke forsyningskjeden.