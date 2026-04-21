Halvparten av Burgos' bussflåte brenner ned i brann

En kraftig brann brøt ut i bussdepotet i byen Burgos i natt rundt kl. 02.00, og ødela anslagsvis 39 busser, noe som utgjør mer enn halvparten av den spanske byens flåte på 75 kjøretøy, ifølge flere lokalradioer og aviser.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og den pågående etterforskningen må avklare om det var et uheldig uhell eller om det kan være brannstiftelse som ligger bak. Castilla y León ble i fjor hardt rammet av den rekordstore brannbølgen i Spania, og var en av de regionene i landet som ble hardest rammet.

Brannmennene fikk kontroll over brannen halvannen time senere, og klarte å redde noen kjøretøy og forhindre at brannen spredte seg ytterligere.

Det er ikke rapportert om noen omkomne eller alvorlig skadde, selv om en sjåfør ble kjørt til sykehus for røykforgiftning. Utover ødeleggelsen av hele garasjebygningen har opptil seks bybusslinjer blitt innstilt mens rådhuset arbeider med å få på plass et minimum av busser og erstatningsbusser.