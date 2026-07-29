Halvparten av England er offisielt erklært å være rammet av tørke

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Den fjerde europeiske hetebølgen denne sommeren er nå i full gang, og etter å ha opplevd den varmeste juni noensinne, står England nå overfor en uvanlig tørke i halvparten av landet, melder Reuters. Den offisielle erklæringen kommer etter uker med varmt og tørt vær, og syv regioner, blant annet London, East Anglia, Thames Valley, Wessex samt Devon og Cornwall, er nå rammet av tørke.

Nå som juli går mot slutten, har den bare gitt 7 % av det langsiktige gjennomsnittet for nedbør, noe som gir usedvanlig lave nivåer. I deler av Sør-England falt nedbøren til og med til 1 %. Samtidig ligger nesten 80 % av landets elver under normale nivåer, og reservoarene har sunket til rundt 75 % av kapasiteten.

Situasjonen har ført til restriksjoner som allerede rammer millioner av mennesker. Syv vannforsyningsselskaper har redusert vannforsyningen til rundt 23 millioner kunder. Dette er den tredje tørken på fem år, etter lignende situasjoner i 2022 og 2025.