Halvparten av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered spillere slutter etter ca. 15 timer

Etter hvert som spillerne blir eldre, blir det vanskeligere å finne tid til å fullføre nye titler. Det er alltid noe annet i horisonten, og selv en 40-timers tur kan være litt av en oppgave i disse dager. Hvis vi ser på dataene for hvor mange spillere som fullfører et anstendig stort spill, viser det at knapt noen forplikter de timene de trenger for å nå studiepoengene.

Ser vi på data fra Alinea Analytics (via FRVR) på The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ser vi at rundt halvparten av alle spillere legger inn mer enn 15 timer i spillet. Analytiker Rhys Elliot avslørte at til tross for å selge 1,1 millioner eksemplarer på PS5, hadde ikke spillerne på plattformen tenkt å dvele lenge i Cyrodil.

"Rundt halvparten av Oblivion Remastered-spillerne på PS5 spilte i mindre enn 15 timer, noe som viser at de fleste fikk sin nostalgifiks før de meningsfylt gikk videre," skrev Elliot. Likevel, med spillet som selger mer enn en million eksemplarer, antar vi at det kanskje ikke spiller noen rolle hvor lang tid spillerne bruker i et spill som The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered så lenge de kjøpte det.

Hvis vi ser på Steam, en annen plattform der du kan forvente bedre ytelse med tanke på tilgjengeligheten av modifikasjoner og andre funksjoner som ikke er tilgjengelige på konsoll, er historien ganske lik. Bare 7,6 % av spillerne har fullført hovedoppdraget, mens 55 % har lukket en eneste Oblivion-port. Med 90,3 % av spillerne som har fullført spillets introduksjon, viser dette hvor raskt noen kan falle av en nostalgisk retur som The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.