Hamas avviser israelsk plan for omplassering av Gazas innbyggere

Siste nytt om Israel og Palestina . Hamas fordømte søndag Israels plan om å flytte sivile fra Gaza by til den sørlige delen av enklaven, og kalte det en strategi for massefordrivelse forkledd som humanitær bistand.

Hamas sa søndag at Israels nye planer om å flytte innbyggerne utgjør "en ny bølge av brutalt folkemord og kriminell fordrivelse av hundretusener av mennesker fra Gaza by og de som har søkt tilflukt der", og kalte dem "et åpenbart bedrag".



Det israelske militæret har satt opp telt og midlertidige tilfluktsrom, og presenterer dette som et tiltak for å beskytte innbyggerne mot kampsoner. Hamas beskrev imidlertid initiativet som et skalkeskjul for en større offensiv med mål om å ta kontroll over det nordlige Gaza.

Striden har forsterket bekymringene blant internasjonale observatører over den allerede ødelagte Gazastripen, der store deler av befolkningen har blitt rykket opp med roten og levekårene fortsetter å forverres. Dette sammenfaller med at israelerne samles til demonstrasjon over hele landet.