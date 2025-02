Hamas bekrefter løslatelse av israelske gisler lørdag etter uenighet med Israel om våpenhvile i Gaza

HQ

Hamas har bekreftet at de vil løslate israelske gisler som opprinnelig planlagt, til tross for den siste tidens spenninger rundt våpenhvileavtalen i Gaza.

Etter en uenighet, der Israel ble beskyldt for ikke å overholde sine forpliktelser, hadde Hamas utsatt løslatelsen av flere gisler og truet med å stanse utvekslingsprosessen. Etter vellykkede meklingssamtaler med Egypt og Qatar bekreftet imidlertid den militante gruppen at våpenhvilen ville fortsette, inkludert utvekslingen av fanger.

Hamas uttalte at samtalene var preget av en "positiv ånd", og meklerne har lovet å løse hindringene for våpenhvilen. Til tross for de pågående spenningene er det fortsatt uklart om denne avtalen vil gjenopprette freden fullt ut, ettersom Israel ennå ikke har svart på Hamas' siste uttalelse. Inntil videre gjenstår det å se hvordan denne utviklingen vil påvirke den skjøre våpenhvileavtalen.