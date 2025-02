Hamas etterforsker feilaktig overlevering av gissellevninger midt under spenninger i våpenhvilen

HQ

Hamas har satt i gang en intern etterforskning etter å ha overlevert feil lik til Israel i henhold til den gjeldende våpenhvileavtalen, noe som har utløst raseri fra israelske tjenestemenn og ført til trusler om represalier fra statsminister Benjamin Netanyahu.

Avtalen inkluderte overlevering av levningene etter fire gisler, deriblant Shiri Bibas og hennes to små sønner, men israelske rettsmedisinske team fant ut at det ene liket i stedet tilhørte en uidentifisert kvinne.

Hamas har lagt skylden for forvekslingen på de kaotiske forholdene forårsaket av israelske luftangrep, som de hevdet hadde ført til at likene ble blandet sammen under ruinene, mens israelsk etterretning hevdet at Bibas-barna ble brutalt drept av sine fangevoktere snarere enn i luftangrep.

Som svar sa Hamas at "vi bekrefter at det ikke er i våre verdier eller vår interesse å beholde noen lik eller ikke overholde de pakter og avtaler vi har undertegnet", og la til at de ville undersøke de israelske påstandene og offentliggjøre funnene.

Til tross for oppstyret er våpenhvilen fortsatt intakt, og seks levende gisler forventes å bli frigitt i bytte mot 602 palestinske fanger på lørdag, selv om begge sider fortsetter å anklage hverandre for brudd, så foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.