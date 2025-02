Hamas løslater fem israelske gisler i bytte mot 602 palestinske fanger

HQ

Hamas har løslatt fem gisler fra Gaza på lørdag, inkludert tre som ble bortført fra Nova-musikkfestivalen under angrepet på Sør-Israel 7. oktober 2023, som en del av en våpenhvileavtale som også har ført til løslatelse av hundrevis av palestinske fanger.

Gislene, som virket skrøpelige og synlig rystet, ble overlevert til Røde Kors før de ble overlevert til israelske styrker, mens militante holdt vakt i en maktdemonstrasjon. Ytterligere to fanger, som hadde vært holdt hver for seg i årevis, ble løslatt tidligere i Rafah, og det forventes at en sjette vil bli løslatt snart.

Samtidig bekreftet Israel at liket av Shiri Bibas, som først ble feilidentifisert, ble returnert, noe som markerer nok et dystert kapittel i den pågående konflikten. Våpenhvilen gjelder fortsatt, til tross for beskyldninger og spenninger, og begge sider er under press for å forhandle om løslatelse av flere fanger og en mulig andre fase av avtalen.