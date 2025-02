Hamas løslater tre gisler samtidig som Israel begynner å løslate palestinske fanger

HQ

Hamas løslot lørdag tre israelske gisler i den siste utvekslingsrunden under den nåværende våpenhvileavtalen, samtidig som Israel har begynt å løslate 183 palestinske fanger til gjengjeld. Ifølge mediene virket gislene, som hadde vært holdt fanget i over ett år, svake og underernærte da de ble ført opp på en scene av militante Hamas-medlemmer før de ble overlevert til Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Deres fysiske tilstand har vakt sterke reaksjoner fra israelske myndigheter, som har fordømt behandlingen de har fått i fangenskap. På den andre siden ble løslatelsen av de palestinske fangene møtt med feiring i Gaza og på Vestbredden, der familier og støttespillere tok imot dem med jubel, selv om noen av fangene ble rapportert å ha dårlig helse, ettersom de fortalte om tøffe forhold i israelske fengsler.

Den siste utvekslingen er en del av en avtale som USA, Egypt og Qatar har inngått for å sikre løslatelsen av alle gjenværende gisler og redusere fiendtlighetene i Gaza. Spenningen er imidlertid fortsatt høy, særlig etter de siste kommentarene fra USAs president Donald Trump, som foreslo å flytte Gazas befolkning og overlate kontrollen over området til USA, et forslag som i stor grad ble avvist av palestinske grupper og arabiske land. Foreløpig gjenstår det å se hvordan våpenhvilen vil utvikle seg i de kommende dagene.