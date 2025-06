Hamas reagerer på Israels angrep på Iran og sier at Iran "betaler prisen"

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . "Iran betaler i dag prisen for sine standhaftige standpunkter til støtte for Palestina og dets motstand, og for å holde fast ved sin uavhengige nasjonale beslutning", sa Hamas i en uttalelse fredag.



I uttalelsen framstilte gruppen angrepene som gjengjeldelse for Irans mangeårige politiske og militære støtte til den palestinske motstanden. Mens spenningen i regionen fortsetter å øke, lover Hamas solidaritet med Iran, og anklager Israel for å gjøre eskalerende feilvurderinger.