Hamas returnerer levningene av Shiri Bibas etter feilaktig identifisering

HQ

Hamas returnerte lørdag levningene av Shiri Bibas etter tidligere å ha overlevert et uidentifisert lik, noe som utløste harme i Israel og kompliserte de skjøre våpenhvileforhandlingene i Gaza.

Den militante gruppen innrømmet senere at det hadde skjedd en forveksling, og viste til at mange av likene ikke kunne identifiseres på grunn av kraftige israelske luftangrep. Rettsmedisinske eksperter bekreftet at levningene tilhørte Bibas, som ble tatt som gissel sammen med sine to sønner.

Hendelsen har gitt næring til ytterligere beskyldninger mellom Hamas og Israel, og statsminister Benjamin Netanyahu har lovet konsekvenser for det han kalte brudd på våpenhvileavtalen. Seks gisler forventes å bli løslatt i dag i bytte mot 602 palestinske fanger, mens forhandlingene om en forlenget våpenhvile fortsetter.