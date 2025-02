Hamas signaliserer åpenhet for andre fase av våpenhvileforhandlingene etter fangeutveksling

HQ

Etter avslutningen av en seks uker lang våpenhvilefase der hundrevis av palestinere ble løslatt fra israelske fengsler i bytte mot likene av fire israelske gisler, har Hamas erklært at de er villige til å gå inn i forhandlinger om neste fase av våpenhvilen (via Reuters).

Gruppen har antydet at ytterligere gisselutvekslinger bare vil finne sted under en vedvarende våpenhvileavtale, mens Israel står fast på at Hamas må oppløses før man kan bli enige om nye vilkår. Den siste utvekslingen inneholdt ikke de kontroversielle offentlige oppvisningene som tidligere overleveringer, og Israel mottok i all stillhet de jordiske levningene av sine borgere.

I mellomtiden har nylig frigitte palestinske fanger blitt ønsket velkommen av store folkemengder på den okkuperte Vestbredden og i Egypt, noe som understreker den dype splittelsen som fortsatt preger konflikten. Foreløpig gjenstår det å se om de stridende partene kan komme frem til en avtale som går lenger enn midlertidige ordninger.