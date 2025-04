Hamas signaliserer vilje til langvarig våpenhvile i Gaza, men avviser avvæpning

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Mens forhandlingene om våpenhvile fortsetter, har Hamas antydet at de kan akseptere en fem til sju år lang våpenhvile med Israel i bytte mot at krigen avsluttes, at Gaza gjenoppbygges og at fanger og gisler løslates.

Gruppen sa imidlertid også på lørdag at avvæpning ikke er et alternativ, og motsatte seg dermed Israels viktigste krav om demilitarisering av Gaza. Israelske tjenestemenn er fortsatt skeptiske til om det vil skje noen betydelig fremgang uten at Hamas oppfyller kjernevilkårene.

I mellomtiden forverres den humanitære krisen i Gaza, med pågående angrep og store flyktningestrømmer over hele området. Foreløpig gjenstår det å se hvordan forhandlingene vil utvikle seg i de kommende dagene. I mellomtiden kan du lese mer her.