Hamas tar på seg ansvaret for det dødelige bussangrepet i Jerusalem Den militante gruppen har bekreftet at den var involvert i angrepet som drepte flere mennesker og etterlot seg dusinvis av skadde.

HQ I går åpnet bevæpnede palestinske menn ild på en bussholdeplass i Jerusalem. Vi visste imidlertid ikke alle detaljene om hvem som sto bak. Nå har Hamas tatt på seg ansvaret for den nylige skytingen mot bussen. Angriperne, som angivelig var fra nærliggende landsbyer på Vestbredden, ble nøytralisert av israelsk politi, mens myndighetene arresterte en tredje mistenkt. Scener fra angrepet viser kaos og panikk, med sivile som flykter og ambulansepersonell som tar seg av de sårede. Israel har lovet å svare med harde midler, blant annet ved å rive angripernes hjem og begrense arbeidstillatelsene til deres medarbeidere, noe som fordømmes av menneskerettighetsgrupper. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!