Hamas-tjenestemann: Våpenhvile er den eneste måten å få israelske fanger hjem

En høytstående Hamas-tjenestemann, Sami Abu-Zuhri, understreket at den eneste farbare veien for å få israelske fanger hjem er at begge parter overholder våpenhvileavtalen som for øyeblikket er inngått mellom Israel og Hamas.

I en samtale med Reuters tirsdag fordømte Abu-Zuhri truslene fra USAs president Donald Trump, som sa at han ville avbryte våpenhvilen dersom ikke alle de israelske gislene ble løslatt innen lørdag. Ifølge Abu-Zuhri vil fortsatt press gjennom trusler bare forverre situasjonen, og hevder at begge parter må respektere vilkårene i våpenhvilen.

Gislene, som opprinnelig skulle vært løslatt i henhold til våpenhvilen som Qatar, Egypt og USA har forhandlet frem, har blitt forsinket av Hamas, som anklager Israel for å bryte våpenhvilen ved å fortsette luftangrepene mot Gaza. Samtidig har president Trumps kontroversielle forslag om å overta Gaza og tvangsflytte befolkningen med makt vakt harme i den arabiske verden, noe som kan føre til potensielle spenninger under hans kommende møte med Jordans kong Abdullah. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne situasjonen vil utvikle seg.