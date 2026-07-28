Hamster-intervju: Vi snakker med arkadespillenes redningsmann og beskytter

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Vi har fulgt Hamster nøye med på en stund, og har til og med gått tilbake og utforsket de ulike arkadeklassikerne de har tilbudt de siste månedene. For de som ikke kjenner til det, er Hamster et selskap som spesialiserer seg på å gjenskape og restaurere gamle arkadespill med stor omhu for å gi dem nytt liv på moderne konsoller. De gir ut alt fra ekte klassikere som Ridge Racer, Gradius og Bubble Bobble til mer obskure titler som Blandia og Koutetsu Yousai Strahl. Siden arkadespillens storhetstid for lengst er forbi, er det de driver med nærmest en kulturell oppgave, ettersom mange av disse spillene ellers risikerer å gå tapt for alltid.

Så da jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å ta en prat med Hamsters administrerende direktør, Satoshi Hamada, sa jeg straks ja. Nedenfor følger et grundig intervju der Gamereactor, som det første vestlige mediet, fikk sjansen til å virkelig sette seg ned med den personen som kanskje har gjort mest for å bevare historien til arkadespillene i en spillbar form. Vi diskuterte Hamadas personlige reise i spillverdenen, hans syn på Hamsters rolle i bransjen som helhet, og hva arkadespill kan lære dagens generasjon av spillere og spillutviklere.

Gamereactor: Hamada-san, takk for denne muligheten. Hva var det som først fikk deg til å bli forelsket i arkadespill, og husker du noen spesielle arkadekabinetter eller spill som gjorde spesielt inntrykk på deg?

Hamada: Det aller første spillet jeg noensinne spilte, var Taitos Space Invaders. Det ble utgitt i 1978, og jeg gikk i 3. klasse på barneskolen. Min eldre søster tok meg med til en kafé som hadde en Space Invaders-maskin, og det var der jeg spilte det for første gang. Jeg husker fortsatt hvor imponert jeg var. Jeg kunne ikke tro at noe så underholdende fantes! Det gjorde et enormt inntrykk på meg, og det har fulgt meg helt siden.

Gamereactor: Før du ble sjef for Hamster, kunne du da noen gang ha forestilt deg at å bevare arkadespill og retrospill skulle bli ditt livsverk?

Hamada: Før jeg begynte i Hamster, jobbet jeg i et selskap som ga ut moderne videospill, så jeg trodde aldri at jeg skulle få sjansen til å jobbe med klassiske spill på denne måten. Siden jeg ble sjef for Hamster, har jeg kunnet vie meg til det jeg virkelig ønsker å gjøre, og det er jeg oppriktig glad for.

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Gamereactor: Hvilke personlige følelsesmessige bånd har du til arkadespill og til arkaden som et fysisk sted?

Hamada: Faren min var veldig streng; jeg vokste opp i et hjem hvor spill i utgangspunktet var forbudt. På grunn av det fikk jeg aldri sjansen til å få en hjemmekonsoll som Famicom (NES), som alle andre hadde på den tiden. Den eneste måten jeg kunne oppleve spill på som barn, var å dra til godteributikker eller arkader og spille arkadespill med vennene mine. Det var derfor jeg kom til å elske arkadespill så mye. For meg var arkadespill selve essensen av gaming.

Hamster feiret nylig 12-årsjubileet for sin «Arcade Archives»-serie med stor stil i Japan.

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Gamereactor: Er det noen arkadespill du fremdeles spiller regelmessig, bare for din egen skyld?

Hamada: Arcade Archives gir ut en ny tittel hver uke, så bare det å holde meg oppdatert på nye utgivelser holder meg travel nok. Jeg har hver eneste Arcade Archives-tittel som er gitt ut til nå installert på Nintendo Switch-en min, og jeg setter stor pris på den samlingen.

Den dagen jeg pensjonerer meg fra denne jobben, vil jeg ta meg tid til å spille gjennom dem alle, én etter én.

Gamereactor: Ser Hamster seg selv først og fremst som en utgiver, et bevaringsselskap eller noe helt annet?

Hamada: Først og fremst er Hamster en bedrift, så jeg mener det er avgjørende for oss å drive som en vellykket utgiver og generere bærekraftige inntekter.

Gjennom årene har Hamster gjort flere forsøk på å bevare klassiske arkadespill, og Arcade Archives er faktisk vårt fjerde forsøk. Dessverre klarte vi ikke å fortsette de tre tidligere forsøkene på lang sikt. Derfor mener jeg det er så viktig å bygge opp en bærekraftig virksomhet der inntektene kan reinvesteres i å gjenutgi enda flere klassiske titler. Å etablere denne prosessen er avgjørende, så vår høyeste prioritet er å lykkes som bedrift og som utgiver.

Gjennom årene har Hamster gjort flere forsøk på å bevare klassiske arkadespill, og Arcade Archives er faktisk vårt fjerde forsøk. Dessverre klarte vi ikke å videreføre de tre tidligere forsøkene på lang sikt. Derfor mener jeg det er så viktig å bygge opp en bærekraftig virksomhet der inntektene kan reinvesteres i å gjenutgi enda flere klassiske titler.

Samtidig mener jeg det er like viktig å gjenopplive sjeldne spill som andre selskaper ikke ville bry seg om, siden de neppe vil være kommersielt lønnsomme. I den sammenhengen er jeg svært glad for at vi kan spille en meningsfull rolle i å bevare spillhistorien og bringe disse klassiske spillene tilbake til fremtidige generasjoner.

Gamereactor: Når dere gir ut et klassisk arkadespill på moderne maskinvare, hva er det egentlig dere håper å gjenskape? Er det spillmekanikken, følelsen, den sosiale atmosfæren eller selve det historiske artefaktet?

Hamada: Jeg mener at det er ekstremt viktig å bevare atmosfæren fra den tiden. De som setter mest pris på Arcade Archives, er folk i 40- og 50-årene – folk som var barn da disse spillene opprinnelig ble lansert. Å kunne gjenoppleve disse kjære minnene ved å spille disse spillene på nytt, er noe jeg synes er svært verdifullt.

Samtidig har vi også et annet viktig mål. Vi ønsker å introdusere spillene vi vokste opp med til yngre generasjoner og vise dagens barn hva som gjorde dem så morsomme. Derfor mener jeg det er viktig ikke bare å bevare atmosfæren fra den tiden, men også å bevare spillene på en måte som gjør at folk kan oppleve dem slik de var ment å spilles, selv i dag.

Gamereactor: Hvilket ansvar mener du Hamster har overfor spillhistorien, nå som så mange klassiske arkadespill i hovedsak kun er tilgjengelige gjennom deres arbeid?

Hamada: Jeg tror spill er mye vanskeligere å bevare enn bøker og filmer. Bøker kan lagres og videreformidles til fremtidige generasjoner, og filmer eller animasjonsverk kan fortsette å eksistere så lenge det finnes en måte å se dem på.

Spill er annerledes. Å bevare animasjonene, spillopplevelsen og lyden nøyaktig slik de var, er mye mer utfordrende. Etter hvert som maskinvaren utvikler seg, er en av de største utfordringene å sikre at disse klassiske spillene fortsatt kan spilles nøyaktig slik de var da de opprinnelig ble utgitt.

Det er det vi streber etter. Vi ønsker å skape et miljø der disse spillene fortsetter å eksistere og kan nytes lenge etter at vi er borte.

Gamereactor: Har målene eller ambisjonene dine endret seg på noen måte siden du startet Arcade Archives-prosjektet?

Hamada: Selve målet har ikke endret seg. Da vi først lanserte Arcade Archives, snakket jeg om en drøm i programmet vårt «Arcade Archiver»: å kunne gjenopplive 800 arkadespill gjennom denne serien.

Før vi startet Arcade Archives, laget jeg en liste over alle arkadespillene jeg ønsket å spille igjen. Da jeg var ferdig med å skrive ned alt, sto det 800 titler på den listen. Helt fra begynnelsen har drømmen min vært å gjenopplive hvert eneste av disse 800 spillene.

Så langt har vi gjenopplivet 525 titler gjennom Arcade Archives, men vi har fortsatt en lang vei igjen før vi når 800. Derfor vil jeg fortsette å jobbe for å oppfylle den drømmen ved å gjenopplive dem, ett spill om gangen.

Namcos «Rave Racer» er et eksempel på en klassiker som aldri ble portet til hjemmekonsoller før Hamster relanserte arkadeversjonen i februar i år.

Gamereactor: Arkadehallene var tidligere sosiale møteplasser like mye som de var dedikerte spillsteder. Tror du noe viktig gikk tapt med nedgangen i arkadespillene?

Hamada: Jeg tror ikke ånden er gått tapt. En av tingene som gjorde arkadespill så utrolig morsomme den gang, var at mens du spilte, samlet folk seg naturlig bak deg. Både den som spilte og de som så på, kunne nyte spillet sammen. Den slags atmosfære var noe man så i arkadehallene hele tiden.

Selvfølgelig har tidene forandret seg, og det er ikke lenger slik folk opplever spill. Men i dag har vi streaming, der noen spiller mens andre ser på, chatter og har det gøy sammen. Formatet har endret seg, men jeg tror selve essensen forblir den samme. Sett fra det perspektivet tror jeg folk kan ha det gøy med spill i dag på en lignende måte som de gjorde før i tiden.

Gamereactor: Hvorfor tror du arkadespill fremdeles føles unike i dag, sammenlignet med mange moderne spill?

Hamada: Jeg elsker virkelig arkadespill, og det er mange grunner til det. En av de viktigste er at hvem som helst kan hoppe rett inn og begynne å spille. Jeg tror det er en av deres største styrker.

Med mange moderne spill kan du lett bruke en time eller to bare på å gå gjennom en opplæringsdel. Det tar ofte ganske lang tid før du virkelig får oppleve det som gjør spillet morsomt. Arkadespill, derimot, lar deg bare putte inn en mynt og begynne å spille med en gang. Du trenger ikke å lese en bruksanvisning eller lære massevis først; hvem som helst kan ta tak i kontrollene og spille. Jeg synes det er noe av det fantastiske med arkadespill.

Med mange moderne spill kan du lett bruke en time eller to bare på å gå gjennom en opplæringsmodus. Det tar ofte ganske lang tid før du virkelig får oppleve hva som gjør spillet morsomt. Arkadespill, derimot, lar deg bare putte inn en mynt og begynne å spille med en gang.

Gamereactor: Hva tror du dagens yngre spillere ikke vet, eller kanskje kunne lære, fra arkadekulturen på 1980- og 1990-tallet?

Hamada: Gjennom Arcade Archives har jeg hatt muligheten til å snakke med mange av utviklerne som skapte disse originale arkadespillene.

En ting de ofte fortalte meg, var at de ønsket å gi spillerne en uforglemmelig opplevelse på bare fem minutter. Målet deres var å gjøre hver spilløkt spennende fra start til slutt, selv om den bare varte i noen få minutter.

Dagens verden er svært annerledes. Folk har et bredere utvalg av underholdningsmuligheter enn noensinne, og spill finnes i alle mulige former. Du kan spille på mobilen uansett hvor du er, men til tross for dette er alle travlere enn de pleide å være. Sett fra det perspektivet tror jeg at arkadespillene fra 80- og 90-tallet – som kan by på utrolig morsomme spillopplevelser på bare fem minutter – passer overraskende godt inn i det moderne livet. Det er noe jeg har kommet til å tenke og føle.

Gamereactor: Den japanske arkadekulturen utviklet seg annerledes enn den vestlige. Den japanske arkadekulturen viste seg også å være mer motstandsdyktig. Har du noen tanker eller meninger om forskjellene mellom den japanske og den vestlige arkadekulturen?

Hamada: Jeg vokste opp med den japanske arkadekulturen, så jeg vet faktisk ikke så mye om hvordan arkadekulturen var i Vesten. Det er faktisk noe jeg er veldig nysgjerrig på, så hvis jeg får sjansen, vil jeg virkelig gjerne høre om hvordan arkadekulturen var der, sett fra ditt perspektiv!

Gamereactor: Dere feiret nylig 12-årsjubileet for Arcade Archives. For en utrolig milepæl! Hvordan ser du på fremtiden for Hamsters Arcade Archives-serie? Er det fortsatt mange spill igjen å gi ut på nytt, og hva er neste steg?

Hamada: Først og fremst, tusen takk. Det at vi har klart å holde dette gående så lenge, føles virkelig som et mirakel. Fremover ønsker jeg at vi skal fortsette å gjøre det vi alltid har gjort: jobbe hver dag for å sikre at vi kan levere et spill til spillerne våre hver uke.

Som jeg sa tidligere: Målet vårt er 800 titler. Vi har nådd rundt 500 så langt, men det er fortsatt rundt 300 spill til som jeg virkelig ønsker å gjenutgi. Derfor vil jeg fortsette å gi ut én tittel hver uke og levere disse spillene til spillere over hele verden.

Det at vi har klart å holde dette gående så lenge, føles virkelig som et mirakel. Fremover ønsker jeg at vi skal fortsette å gjøre det vi alltid har gjort: å jobbe hver dag for å sikre at vi kan levere et spill til spillerne våre hver uke.

Og hvis vi når 800 Arcade Archives-titler, er jeg sikker på at det neste jeg vil si er «La oss sikte mot 1 000». Jeg vil fortsette med dette så lenge jeg kan og bevare så mange av disse spillene som mulig.

Gamereactor: Hva er de største utfordringene ved å gi ut arkadespill på nytt?

Hamada: En ting jeg blir stadig mer bekymret for, er at de originale kretskortene til

arkadespillene

gradvis slutter å fungere, eller rett og slett forsvinner.

Når vi gir ut et spill, må vi først finne et originalt kretskort og hente ut dataene direkte fra det før vi kan få det til å kjøre på moderne maskinvare. Men hvis disse originale kretskortene – eller EPROM-ene som inneholder spilldataene – forsvinner eller slutter å fungere, mister vi muligheten til å bringe disse spillene tilbake.

Derfor håper jeg vi kan finne så mange originale kretskort som mulig og bevare dataene deres mens de fremdeles fungerer.

Gamereactor: Har det vært noen spill som har vært nesten umulige å gjenopprette riktig?

Hamada: Jeg kan ikke nevne noen spesifikke titler, men det er faktisk ganske mange spill vi ikke har klart å gi ut fordi vi ikke har klart å finne de originale arkade-kretskortene.

Hvert eneste av disse spillene ble laget av engasjerte utviklere, og hvert eneste har spillere som har brukt utallige timer på å spille det. Derfor vil vi fortsette letingen etter disse kretskortene, slik at vi en dag kan bringe tilbake selv disse spillene.

Satoshi Hamada, sjefen for Hamster, i egen person.

Gamereactor: Har den kommersielle suksessen med gjenutgivelser av retrospill overrasket deg?

Hamada: På mange måter er det et mirakel at vi har klart å komme så langt at vi har gitt ut så mange spill.

Spillerne våre har støttet serien uke etter uke, og takket være det har rettighetshaverne fortsatt å betro oss sine verdifulle spill. Jeg tror det vi har klart å oppnå sammen, er en sjelden suksesshistorie – en som nesten føles mirakuløs.

Gamereactor: Hvor vanskelig er det å forhandle om rettigheter til eldre arkadespill i dag?

Hamada: Når selskapet fortsatt eksisterer, er det vanligvis ikke så vanskelig å forhandle om rettighetene, sett fra et forretningsmessig synspunkt. Den største utfordringen ligger i spillene fra 1980-tallet. Den gang ble arkadespill laget ikke bare av store utgivere, men også av mange små utviklere.

I mange tilfeller eksisterer ikke disse små selskapene lenger, så det kan være utrolig vanskelig å finne ut hvem som eier rettighetene i dag.

Selvfølgelig ønsker vi å bevare de kjente spillene fra de store utgiverne, men vi ønsker også å arkivere mindre kjente spill fra mindre utviklere. Dette er et viktig mål for oss, og vi vil fortsette å jobbe for å bringe disse spillene tilbake, ett spill om gangen.

Gamereactor: Tror du moderne utgivere forstår og verdsetter den historiske betydningen av sine gamle arkadespillkataloger?

Hamada: Selvfølgelig tror jeg de store utgiverne har stor respekt for spillene de har laget gjennom årene. Men samtidig er deres oppdrag svært forskjellig fra vårt. Som spillutviklere har de et mye større ansvar for å fortsette å lage nye spill som appellerer til dagens spillere og fremtidige generasjoner.

Med det i tankene er jeg utrolig takknemlig for at de har betrodd oss oppgaven med å gjenopplive disse klassiske spillene. Jeg ser ikke på det som at de store utgiverne på noen måte forsømmer arven sin. Tvert imot har de betrodd bevaringen og gjenutgivelsene av disse spillene til et selskap som spesialiserer seg nettopp på det, mens de selv fokuserer utviklingsressursene sine på å lage nye spill.

Jeg synes det er en strålende rollefordeling; det er noe som kommer alle til gode.

Jeg ser ikke på det som at de store utgiverne på noen måte forsømmer arven sin. Snarere har de betrodd bevaringen og gjenutgivelsene av disse spillene til et selskap som spesialiserer seg nettopp på det, mens de selv fokuserer utviklingsressursene sine på å lage nye spill.

Gamereactor: Mange arkadespill ble laget for å vare bare noen få år i støyende arkader. Tror du skaperne deres noen gang kunne ha forestilt seg at folk fortsatt ville bry seg om dem flere tiår senere?

Hamada: I over ti år har jeg vært programleder for et YouTube Live-program kalt «Arcade Archiver».

Gjennom årene har jeg hatt gleden av å invitere mange av de opprinnelige spillskaperne som gjester og høre historiene bak spillene de laget. Hver gang jeg får sjansen til å snakke med dem, er det ett spørsmål jeg alltid stiller: «Hvordan føles det å se et spill du laget for 30 eller 40 år siden bli gjenutgitt?» Uten unntak er de helt henrykte over at folk fortsatt kjøper og spiller spillene deres, etter alle disse årene.

Noe av det som har betydd mest for meg, er å høre disse utviklerne fortelle hvor glade de er over å se at folk deler sin glede på X, Facebook, Instagram og andre sosiale medier. Da de laget disse arkadespillene for 30 eller 40 år siden, fantes det ikke sosiale medier, så de hadde sjelden muligheten til å finne ut hva spillerne syntes om arbeidet deres.

I dag har de endelig muligheten til å se folks reaksjoner og vite at spillene deres fremdeles gir spillerne glede. Å høre dem snakke om hvor mye det betyr for dem, har vært utrolig givende for meg også. Jeg tror det har vært en virkelig spesiell opplevelse, ikke bare for oss, men også for de opprinnelige utviklerne.

Gamereactor: Hvordan vil du beskrive arkadespillenes vedvarende kulturelle relevans for spill som underholdningsform?

Hamada: Hvis vi snakker spesifikt om arkadespill fra 80- og 90-tallet, ble de laget i en helt annen tid. Den gang hadde ikke utviklerne den vakre, detaljerte grafikken eller de fotorealistiske 3D-miljøene som spillene har i dag.

På grunn av det måtte spillutviklerne konkurrere på noe annet: kjernespillbarheten. De måtte finne ut hva som ville gjøre et spill virkelig morsomt. Ikke misforstå meg, jeg mener ikke at moderne grafikk på noen måte skjuler dårlig spilldesign. Det jeg mener er at spillopplevelsen den gang var den eneste virkelige måten utviklerne kunne skille seg ut fra konkurrentene og appellere til spillerne på. Disse spillene måtte stå på egne ben, basert utelukkende på spillopplevelsen.

Derfor mener jeg at arkadespill fortsatt har så mye å lære dagens utviklere. De er fulle av ideer og designprinsipper som fremdeles er utrolig verdifulle.

Å bevare og gjenopplive disse spillene handler ikke bare om å bevare spillhistorien. Jeg tror de vil fortsette å være en viktig inspirasjonskilde – og til og med en slags håndbok – for de som skal lage morgendagens spill.

Arkadeversjonen av Gradius III skiller seg betydelig fra Super NES-porten som ble utgitt et år senere.

Gamereactor: Hva tror du moderne spillutviklere kan lære av spilldesignet fra arkadeæraen?

Hamada: Som jeg sa tidligere, tror jeg det fortsatt er mye vi kan lære av de grunnleggende prinsippene i disse spillene.

Jeg har hatt mange anledninger til å snakke med Hideki Kamiya, spilldesigneren bak en rekke kritikerroste titler, blant annet Devil May Cry, Okami og Bayonetta. Han snakker ofte om hvor sterkt han ble påvirket av arkadespill fra 80- og 90-tallet.

Spillene hans er kjent for sin vakre grafikk og utrolig tilfredsstillende spillmekanikk, men det som virkelig skiller seg ut, er at han alltid har lagt stor vekt på å sikre at kjernen i spillopplevelsen er engasjerende. Han lærte av arkadespillene og har tatt med seg disse erfaringene inn i spillene han lager i dag.

Spillutviklingen har endret seg enormt siden den gang, men jeg tror det fortsatt er mye moderne spillutviklere kan lære av de grunnleggende egenskapene som gjorde disse klassiske arkadespillene så gode. Hvis dagens utviklere fortsetter å bygge videre på dette grunnlaget, tror jeg de vil skape virkelig fantastiske spill.

Gamereactor: Er det et «hellig gral»-spill du fremdeles drømmer om å gi ut?

Hamada: Vi har allerede klart å gjenutgi mange av spillene jeg personlig ønsket å se gjenopplivet, så jeg kan ikke si at det lenger er én bestemt tittel som er mitt endelige mål.

Når det er sagt, finnes det fortsatt massevis av spill jeg virkelig gjerne vil gjenutgi. Vi har allerede begynt å gjenutgi 3D-arkadespill, men det finnes også mange titler fra 70- og 80-tallet som jeg fortsatt gjerne vil bevare. Jeg håper vi kan fortsette å utvide utvalget vårt slik at det dekker et bredt spekter av epoker og sjangre.

Gamereactor: Hamada, jeg takker deg fra dypet av mitt hjerte for tiden du har tatt deg og for at du var villig til å sette deg ned og gi dette intervjuet. Jeg føler at jeg allerede har tatt for mye av din verdifulle tid, men som mitt siste spørsmål vil jeg bare gjerne vite... Når fremtidige generasjoner opplever disse arkadespillene om flere tiår, hva håper du at de vil forstå og vite om menneskene og miljøet som skapte dem?

Hamada: Mens vi fortsetter å jobbe med Arcade Archives, finner jeg meg ofte i å tenke på en fremtid lenge etter at vi er borte. Jeg lurer på hvordan spillene vi vokste opp med og elsket, vil bli oppfattet av disse menneskene, og hva de vil synes om dem.

Selvfølgelig vil jeg aldri få svar på det. Men jeg tror virkelig at den grunnleggende interessen for disse spillene vil bestå. Selv om spillene utvikler seg i helt andre retninger i løpet av de neste 100 eller 200 årene, vil jeg likevel tro at disse klassikerne fortsatt vil bli verdsatt på en eller annen måte. Det er håpet om det som holder meg gående.

Jeg vet ikke hvordan fremtidige generasjoner vil verdsette dem, men det vi kan gjøre i dag, er å bevare så mange av disse spillene som mulig. Derfor er vi alle hos Hamster fast bestemt på å gjenopplive så mange av disse spillene som vi overhodet kan, og dermed sikre at de aldri går i glemmeboken.