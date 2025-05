HQ

Tidlig i år omtalte vi en Sevilla-spiller, Kike Salas, som var mistenkt for en svindel med gule kort. Nå viser nye bevis at spilleren hadde brukt en falsk konto til å vedde på seg selv for å få gule kort. På den måten kunne han og vennene hans tjene penger, vel vitende om hva som kom til å skje.