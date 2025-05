Han Duck-soo signaliserer konservativ allianse foran nyvalget i Sør-Korea

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . Den tidligere sørkoreanske statsministeren Han Duck-soo har tirsdag antydet at han vil slå seg sammen med den konservative kandidaten Kim Moon-soo i forkant av nyvalget 3. juni, og hevdet at han ikke så noe annet alternativ enn å slå seg sammen.

Med en oppslutning på nesten 50 % for den liberale toppkandidaten Lee Jae-myung, understreket Han behovet for en samlet konservativ liste for å holde seg konkurransedyktig. Han hevdet også at hans erfaring gjør ham best egnet til å håndtere USAs handelsforbindelser i den neste administrasjonen.