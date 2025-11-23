Han la ut på turen i 1998... Nå er den britiske vandreren i ferd med å avslutte sin reise jorden rundt

HQ

Den britiske eventyreren er i ferd med å fullføre en jordomseiling som startet for 27 år siden. Karl Bushby la ut fra Chile i 1998 med et eneste mål: å nå Storbritannia igjen uten å bruke noe mekanisk transportmiddel.

Bushby, som nå er 56 år gammel, har gått mer enn 50 000 kilometer , og har krysset Amerika, Russland, Asia og til og med Beringstredet. Reisen har ført ham gjennom store globale begivenheter, fra årtusenfeiringen til 11. september 2001 og covid-19-pandemien. Han har opplevd krigssoner, vært nær ved å møte en isbjørn og til og med svømt 186 mil over Det kaspiske hav i fjor.

Bushby har også nektet å reise hjem av noen som helst grunn (inkludert familiebegravelser) før han har fullført reisen til fots. Selv om han nå deler oppdateringer på TikTok og har mer enn 350 000 følgere, begynte han ekspedisjonen lenge før smarttelefoner fantes. Først i 2013 kjøpte han sin første telefon med berøringsskjerm.

I et nytt intervju med CBS News sier han at han har møtt "bare det beste" i mennesker på hele turen, og han oppfordrer andre til å ta sitt eget første skritt. Bushby har omtrent 2 000 miles (3 200 kilometer) igjen og forventes å nå Storbritannia i 2026, selv om han kanskje må svømme over Den engelske kanal for å fullføre det siste stykket.