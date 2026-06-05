Han prøvde å ta en selfie med Victor Wembanyama og har blitt utestengt fra NBA-arenaer på livstid

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En entusiastisk fan hoppet inn på banen i Frost Bank Center i San Antonio, hjemmebanen til San Antonio Spurs, og forsøkte å ta en selfie med den franske spilleren Victor Wembanyama. Sikkerhetsvakter fanget raskt opp mannen, som har fått forbud på livstid mot å komme inn på en NBA-arena, sammen med en annen person.

Wembanyama sa at det var overraskende for ham, siden han aldri har vært i en slik situasjon før. 22-åringen har blitt lagets stjerne og har vunnet NBAs pris som årets defensive spiller. Men NBA-kommissær Adam Silver var klar i sin beskrivelse av det supporteren gjorde som "dumt".

"Jeg tror den andre siden av medaljen med global oppmerksomhet er at noen innser at det finnes en enorm plattform for å gjøre dumme ting. Konsekvensene er dramatiske hvis du gjør dette."

San Antonio Spurs spiller igjen natt til lørdag (kl. 14.30 norsk tid) for å forsøke å utjevne finalekampen, etter å ha tapt den første kampen mot New York Knicks på hjemmebane. Neste uke spilles kamp 3 og 4 i Madison Square Garden i New York, og Donald Trump er ventet å være til stede, noe som vil føre til økt sikkerhet.