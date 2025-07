"Han vil ikke bli husket for i dag": Det triste farvelet til to Real Madrid-legender i klubb-VM

HQ

Onsdagens semifinalekamp i klubb-VM mellom Real Madrid og Paris Saint-Germain, som endte 4-0, ble det verst tenkelige farvel for to Real Madrid-legender, Luka Modric og Lucas Vázquez, som ikke lenger fortsetter neste år. Kroaten, som fyller 40 år i september, fikk en varm hyllest på sin siste Bernabéu-kamp i mai i fjor, men hans siste kamp i den hvite trøyen ble en smertefull nedtur.

"Dette er ikke den ønskede slutten, det er en bitter slutt, men han vil ikke bli husket for dagens kamp, men for andre store kamper. Han er en legende i verdensfotballen og i Real Madrid ", sa Real Madrid-trener Xabi Alonso, som de delte garderobe med for ti år siden, da de vant Champions League sammen i 2014. "Han vil bli husket for mange flere gode ting enn for de 25 minuttene han spilte i dag."

Modric kom inn i det 64. minutt, men kunne ikke gjøre mye mot PSG. Han forlater klubben etter å ha spilt 597 kamper med Real Madrid siden 2012, vunnet 23 trofeer, inkludert seks Champions League-titler, scoret 38 mål og gitt 73 målgivende pasninger. Han skal nå spille for AC Milan i ett år.

Gårsdagens kamp var også den siste for Lucas Vázquez, en annen Real Madrid-veteran hvis fremtid fortsatt er uavklart.

Han har spilt 402 kamper for Real Madrid (kun to i VM for klubblag, og bare 42 minutter totalt). Selv om han ikke var like ilustrerende som Modric, og ikke alltid den mest pålitelige forsvarsspilleren, har Vázquez alltid spilt en stor rolle i alle Real Madrids store suksesser det siste tiåret, og han var høyt elsket av både lagkamerater og fans.