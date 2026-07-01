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Waltz and Jam

Hand-tegnet action-eventyrspillet « Waltz and Jam » presenteres i ny trailer

Det stilfulle spillet vil debutere på PC, men det er foreløpig ikke fastsatt noen lanseringsdato.

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Det finnes ganske mange håndtegnede videospill i disse dager, med noen interessante og ganske slående alternativer, blant annet The Eternal Life of Goldman, Forgotlings og Into the Unwell. Hvis du liker spill med den karakteren som denne visuelle stilen gir, vil du uten tvil også bli fascinert av Flyway Games' kommende prosjekt, Waltz and Jam.

Dette er et top-down pusle- og action-eventyr som dreier seg om et søtt hovedpersonpar: det fortapte spøkelset Waltz og hans åndevalpe Jam. Prosjektet følger de to mens de reiser gjennom syv forskjellige riker inspirert av de syv dødssyndene, hvor de må bekjempe fiender, oppdage hemmeligheter, løse miljøgåter og til slutt nå Dommens port for å unnslippe dette limboet.

« Waltz and Jam » skal etter hvert lanseres på PC, men det er foreløpig ingen fastsatt utgivelsesdato. Nå har det imidlertid blitt delt en ny animert trailer for spillet, som du kan se selv nedenfor. Den gir et innblikk i spillets uhyggelige sjarm og lette humor, samtidig som den setter søkelyset på båndet mellom hovedparet.

Sjekk den ut nedenfor, og for mer fra Waltz and Jam har vi fått vite at ytterligere nyheter om spillet «vil bli delt i løpet av de kommende månedene.»

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