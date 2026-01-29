Håndball-EM 2026: Hvem er i semifinalene og hvordan du ser kampene
Sluttrunden i håndball-EM 2026 for herrer finner sted denne helgen, med semifinaler på fredag.
Hovedrunden i Herre-EM i håndball 2026 er ferdigspilt, med seks lag igjen, fire i semifinaler og ytterligere to i kampen om femteplassen. Hovedrunden besto av to grupper på seks lag, som spilte en kort liga (med resultater fra den innledende runden) som endte med at et av vertene, Norge, samt Frankrike, Slovenia, Ungarn, Sveits og Spania ble eliminert.
Etter kampene på onsdag har de to beste lagene i hver gruppe kvalifisert seg til semifinalene, som spilles fredag 30. januar. Men før det, også på fredag, spilles kampen om femteplassen mellom Portugal og Sverige, et annet av vertslandene.
Kommende kamper i EHF-mesterskapet i herrehåndball
Slik ser du semifinalene i EHF-mesterskapet i herrehåndball
Hvis du ønsker å se finalen i EHF-mesterskapet i herrehåndball, her er en liste over kanaler hvor du kan se konkurransen live:
- Danmark: TV2
- Østerrike: ORF Sport
- Ungarn MTVA
- Nederland Ziggo Sport
- Portugal RTP
- Spania Teledeporte
- Italia Pallamano TV
- Tyskland DynMedia, ARD/ZDF
- Sverige: Sport Extra/Viaplay
- Norge: Viaplay Viaplay
- Finland: Viaplay Viaplay
Husk at finalen og kampen om tredjeplassen spilles 1. februar. Følger du med på Europamesterskapet i håndball for menn?