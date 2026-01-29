Håndball-EM 2026: Hvem er i semifinalene og hvordan du ser kampene

HQ

Hovedrunden i Herre-EM i håndball 2026 er ferdigspilt, med seks lag igjen, fire i semifinaler og ytterligere to i kampen om femteplassen. Hovedrunden besto av to grupper på seks lag, som spilte en kort liga (med resultater fra den innledende runden) som endte med at et av vertene, Norge, samt Frankrike, Slovenia, Ungarn, Sveits og Spania ble eliminert.

Etter kampene på onsdag har de to beste lagene i hver gruppe kvalifisert seg til semifinalene, som spilles fredag 30. januar. Men før det, også på fredag, spilles kampen om femteplassen mellom Portugal og Sverige, et annet av vertslandene.

Kommende kamper i EHF-mesterskapet i herrehåndball



Kamp om femteplassen: Portugal mot Sverige: 30. januar, 15:00 CET, 14:00 GMT



Semifinale 1: Tyskland mot Kroatia: 30. januar, 17:45 CET, 16:45 GMT



Semifinale 2: Danmark mot Island: 30. januar, 20:30 CET, 19:30 GMT



Slik ser du semifinalene i EHF-mesterskapet i herrehåndball

Hvis du ønsker å se finalen i EHF-mesterskapet i herrehåndball, her er en liste over kanaler hvor du kan se konkurransen live:



Danmark: TV2



Østerrike: ORF Sport



Ungarn MTVA



Nederland Ziggo Sport



Portugal RTP



Spania Teledeporte



Italia Pallamano TV



Tyskland DynMedia, ARD/ZDF



Sverige: Sport Extra/Viaplay



Norge: Viaplay Viaplay



Finland: Viaplay Viaplay



Husk at finalen og kampen om tredjeplassen spilles 1. februar. Følger du med på Europamesterskapet i håndball for menn?