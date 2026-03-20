Handheld Mode Boost for Switch 2 reduserer batterilevetiden med omtrent 25 %.

Denne uken lanserte Nintendo en ganske omfattende oppdatering for Switch 2, og en av de viktigste nye funksjonene er Handheld Mode Boost. Takket være denne kan du nå spille spill fra den originale Switch på Switch 2 i håndholdt modus med samme oppløsning og ytelse som om du spilte i dokket modus.

Dette er selvsagt gode nyheter, men å øke ytelsen tærer naturligvis på batteriet. En Reddit-bruker har nå undersøkt dette og spilt 2019-versjonen av Doom på Switch 2 med Handheld Mode Boost, og rapporterer at det førte til at batterilevetiden "gikk fra 5 timer og 5 minutter til 3 timer og 43 minutter." Med andre ord en ganske betydelig reduksjon i batterilevetiden.

Dette er selvfølgelig fortsatt gode nyheter, men det kan være lurt å droppe å bruke funksjonen hvis du ikke har mulighet til å lade på flere timer eller ikke har en strømbank.