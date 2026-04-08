Håndholdt emulering blir stadig bedre: Møt E5 ModX

GAMEMT har kunngjort sin nye gadget kalt E5 ModX. Det er en håndholdt enhet som kan brukes som en frittstående kontroller, en tradisjonell bærbar gadget og en TATE-modus-enhet.

E5 ModXs skjerm kan løsnes fra kontrollerseksjonen og brukes med andre enheter, for eksempel smarttelefonen din, som rapportert av Retro Handhelds, og bemerket av Time Extension.

Det ser ut som E5 ModX vil bli drevet av et MediaTek P60-brikkesett med 3 GB RAM, og skjermen vil ha en oppløsning på 1024 x 768 piksler. Dette betyr, ifølge Time Extension, at E5 ModX vil toppe ut på PSP- og Sega Dreamcast-nivå.

Faktisk utgivelsesdato for E5 ModX er foreløpig ukjent.