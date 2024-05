Handling the Undead-trailer viser oss en annerledes zombie-hendelse

Handling the Undead er en zombiefilm med en annerledes tilnærming til hva som ville skje hvis de døde gjenoppstår. I stedet for at skrikende horder river skrikende mennesker i filler for å ta deres innvoller eller hjerner, er hendelsen helt og holdent lokalisert i Oslo, der folk en varm sommerdag ser sine kjære komme tilbake.

I filmen ser tre familier en av sine kjære komme tilbake til dem. Men det er ikke bare fryd og gammen, for i traileren nedenfor kan du tydelig se at zombiene ser ut som zombier. Med grå hud og tomme øyne er de mer hule skall enn noe annet.

Drama-skrekken kommer på kino den 31. mai. Hvis du vil se mer, kan du sjekke ut traileren nedenfor: