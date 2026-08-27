Handlingen står i sentrum i den nye traileren til « Persona 4 Revival

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Atlus og Sega har vært svært generøse med informasjon om « Persona 4 Revival, inkludert detaljer om karakterene og mye mer. Faktisk har det blitt sluppet så mye informasjon at det er lett å glemme at det fortsatt er seks måneder igjen til utgivelsen.

Men... så langt er det ingen tegn til at hype-maskineriet avtar, og nå er det på tide med en oversikt over historien. Akkurat som i originalen (dette er en nyinnspilling av « Persona 4 Golden fra 2012), utspiller eventyret seg i den lille byen Inaba, der du blir dratt inn i etterforskningen av en rekke mystiske drap.

Med tanke på hvor flott nyinnspillingen «Persona 3 Reload» var, og hvor underholdende originalen fremdeles er, er det ingen grunn til å tvile på at også dette vil bli en suksess. Og siden historien står på egne ben, er den perfekt også for nykommere.

Sjekk ut historietraileren nedenfor. « Persona 4 Revival lanseres 18. februar for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X – og det er praktisk nok inkludert i Game Pass-abonnementet ditt.