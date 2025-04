Inntrykk: Outbound bygger seg opp til å bli den neste suksessrike hygge-simulatoren

Nå som hver eneste utviklermesse - uansett vertskap - er fullpakket med nye kosespill, siden de ble ekstremt populære under pandemien, er det flott å se hvordan noen titler overskrider de mer avslappede premissene for alternativt å tilby noe mer kjøttfullt for de som er ute etter en dypere eller lengre spillopplevelse.

Outbound er et av disse spillene. Fra utsiden ser det ut som nok et koselig campingspill, men i løpet av Xbox Developer Session EMEA fikk jeg vite at det vil være mye mer enn det som møter øyet.

For ja, du kan velge kjøretøyet ditt blant minst tre tilgjengelige varebiler og deretter gi det en farge og et bilskilt, du kan kjøre rundt i levende naturmiljøer, og du kan tilpasse interiøret for å få det mest fasjonable resultatet som kan deles på sosiale medier. Vi har sett lignende konsepter som kan bli svært vellykkede, for eksempel den også kommende og mer historiedrevne Camper Van: Make it Home, som en av de uunngåelige sammenligningene jeg kom til å tenke på. Men hva om jeg fortalte deg at det faktisk er mye mer omfattende elementer av bygging, ressursforvaltning og til og med overlevelse i det?

"Jeg kjørte til byens grå farge bleknet fra speilene mine"

Dette er en annonse:

Samme som med Moonlighter 2: The Endless Vault, og dessverre er dette også hands-off-inntrykk, noe som betyr at jeg ikke fikk spille spillet selv, men i stedet se medgrunnleggerne Marc Volger og Tobias Schnackenberg fra Square Glade spille demoen og snakke om ytterligere detaljer. Ærlig talt, jeg skulle gjerne sett hvordan den relativt stive FPS-bevegelsen føles på både mus og tastatur, men mest på en kontroller, da peking og klikking noen ganger virket for tydelig designet for bare PC/Xbox og mus (eller kanskje Switch 2s Mouse Mode, hvem vet).

Kompleksitet og presisjon i et koselig spill? Det var det jeg mente. Outbound gir spillerne fullverdige konstruksjonsverktøy. Jeg vil si at systemets grensesnitt ligner på Fortnite uten det hektiske tempoet, eller til og med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, der du plasserer ulike 3D-objekter basert på en halvtransparent forhåndsvisning. Det ser tilfredsstillende ut å bruke, og det geniale og surrealistiske er etter min mening at du faktisk kan bygge flere etasjer på toppen av varebilen din, med en hendig Set/Unset Camp -kommando klar når du vil brette eller brette ut hele den overdrevne greia i en strålende effekt.

Men for å kunne bygge trenger du både verktøy og ressurser, og det er her styringssiden av spillet kommer inn i bildet så snart du har parkert varebilen i leiren og åpnet sidedøren. Du kan for eksempel samle tømmer til bål, eller legge til ting på huskelisten din, som en skiftenøkkel for å fjerne en barriere eller en byggehammer. Deretter må du samle tegninger som du kan laste ned fra terminaler spredt rundt i parken, til din egen arbeidsbenk, der du kan lage flere gjenstander.

HQ

Dette er en annonse:

Etter hvert kan du bruke en resirkuleringsmaskin for å få enda mer materiale ut av avfallet ditt, og når du har bygget et solid fundament på toppen av varebilen din, kan du gå amok og legge til flere tregulv.

Spillet virker ikke veldig overlevelsesorientert, med mye håndguiding og interessepunkter som hjelper deg, men det betyr ikke at du ikke trenger å holde et øye med de mange forskjellige krympende ressursene og skiftende værforholdene. Vinddrevne generatorer vil for eksempel ikke fungere hver dag, og det samme gjelder soldrevne paneler som vil slå seg av om natten eller hvis det er overskyet.

Outbound Ifølge utviklerne ønsker "å gjøre hver dag unik og utfordrende for spillerne", med de forskjellige sammenkoblede systemene, igjen, til tross for det koselige premisset. Det ser også ut til å formidle et miljøvennlig budskap, å dømme etter konteksten som er vist så langt og de bærekraftige energiene du kan gjøre bruk av.

Når du er ferdig for dagen, kan du legge deg til å sove, men hvis du ellers er ferdig med stedet, kan du Unset leiren din og kjøre et annet sted, noe som understreker spillets nomadiske natur.

Selv om jeg ikke er så glad i kosespill eller simulatorer, fanget Outbound oppmerksomheten min under Xbox Developer Session EMEA. Det så avslappende, men likevel utfordrende ut med Firewatch -tonen og hele ressurssløyfen. Når det lanseres neste år, vil du kunne dele opplevelsen din med tre venner, men alle i samme varebil for å holde campingånden i live.