Hands on inntrykk: Nintendo Switch 2 Welcome Tour virker for innbydende til ikke å være inkludert

La oss starte med elefanten i rommet med en gang. Det faktum at denne elegante programvaren ikke følger med maskinvaren Nintendo Switch 2 - den selges separat for 10 dollar - virker ikke bare støtende på mange (særlig når vi har eksempler som Astro's Playroom på PS5 og dens DualSense-kontroller, eller til og med Wii U's Nintendo Land), men etter min mening er det rett og slett et klønete trekk når det kommer til markedsføring og kommunikasjon av den nyfødte konsollen.

Ja, vi kommer alle til å spille litt Mario Kart World (se inntrykkene mineher) og Donkey Kong Bananza (min hands-on forhåndsvisning her) når noen kommer for å prøve det nye systemet, men dette er bare så gjennomtenkt, så smart på Nintendo-vis, at det føles feil å tro at mange vil savne det, og at det ikke er demo-tittelen som forklarer de nye Switch 2-funksjonene for alle og enhver. Ikke bare veteranspillere og fans, som vil finne interessante detaljer de kanskje ikke visste om, men jeg tenker også på nykommere og spesielt barn, som kan tilbringe mye tid her, og med en pedagogisk vri.

Nå som jeg først ga deg mine konklusjoner, la meg fortelle deg at jeg spilte litt av Nintendo Switch 2 Welcome Tour på forhåndsvisningen. Jeg, ehm, turnerte rundt ved å ta en spasertur med min Mini-Me avatar på spillrepresentasjonen av systemet, samlet litt info og spilte noen demonstrative minispill.

Konsollen, i bærbar modus, vises som en gigantisk kontorbygning, med ekstra trapper og rulletrapper for å gjøre det lettere å komme seg rundt, og informasjonsskranker dedikert til de ulike eksterne og interne elementene. Jeg tilbrakte mye av min spilletid i det såkalte Joy-Con 2 (L)-området, der jeg blant annet kunne lære mer om den blå analoge spaken, de digitale retningsknappene, Minus -knappen eller HD Rumble 2 -funksjonen.

Når du spør de forskjellige minirepresentantene, dukker det opp flere beskrivelsesvinduer, der noen er mer som de typiske, kjedelige "stram armbåndet"-advarselsskjermene i Switchs brukergrensesnitt, mens andre er morsommere og mer utdypende. Det finnes til og med Quiz -spotter for å gjøre det hele enda mer informativt og engasjerende, men den beste måten å prøve ut alle funksjonene på er selvfølgelig ved å spille en dedikert demo.

Jeg var for eksempel innom HD Rumble 2 Quiz for å "lære mer om hva slags vibrasjoner den lager, hvor den er plassert, hvordan den fungerer og mer", og etter å ha svart at jeg var interessert, dukket det opp fem forskjellige stasjoner rundt L-pinnen, som hver og en ga mer konkret innsikt og til og med en oppsummering med kulepunkter for å gjøre det enklere å lære.

Jeg "gikk også ned" for å sjekke ut siden av kontrolleren, da jeg visste at jeg der ville finne mer om den splitter nye Mouse Mode, og det var nettopp det jeg gjorde etter å ha sjekket ut den nye Release Button og Mouse Feet, og etter raskt å ha gått forbi den redesignede SL-knappen, som nå er blå og større for mer behagelig å trykke på.

Minispillet for å teste musens ferdigheter var imidlertid ikke plassert ved siden av sensoren, men på overflaten av L Joy-Con 2, ved siden av Capture -knappen. "Med en mus kan du bevege figuren raskere og mer nøyaktig enn med kontrollpinner", sa betjeningen til meg i en tone som jeg oppfattet som sjarmerende, om enn litt nedlatende, som om jeg var født i går. "La meg vise deg at jeg ikke var det!" tenkte jeg, og der satt jeg og spilte "Dodge the Spiked Balls (Survival Mode)", et enkelt, men utfordrende minispill med mus der du må gjøre akkurat det tittelen sier, så lenge du kan.

Og jeg spilte, og jeg unngikk, og jeg fokuserte. Og så mye at jeg nådde det "alt jeg ser nå er blond, brunette, rødhåret" øyeblikket. Og du vet, jeg er ikke lenger en hardcore PC-spiller som teabagger andre på nettet i twitch-shootere, men å surfe gjennom den intrikate Gamereactor-backend har gjort meg til et ess i å unngå feilklikk og finne de riktige avmerkingsboksene når jeg for eksempel skal publisere en video. Den årelange treningen har gitt meg en utrolig evne, en evne som sto høyt i kurs foran de stadig flere journalistene og representantene som var samlet på stasjonen min.

53 sekunder på å unnvike piggkuler. En ny dagsrekord. Tre medaljer på mitt første forsøk. Og jeg kunne ha slått enda høyere poengsummer, hadde jeg ikke trengt å spille andre spill.

Og hvilke andre minispill eller opplevelser inneholder Nintendo Switch 2 Welcome Tour? Vel, en hel del, med for eksempel en imponerende, 1-2-Switch-lignende "Maracas Physics Demo" der du kan "oppleve subtile vibrasjoner", eller til og med en "Super Mario Bros. 4K Demo" der du kan "oppleve de vastness" i den utvidede TV-oppløsningen med en 256-pikslers bred NES-skjerm som stadig blir større og større. Alle har en sjekkliste over prestasjoner i form av de nevnte Spiky Balls-medaljene, en fin detalj for fullførere.

Men dette føles mye mer som info og fanservice enn om ferdighetene dine. Det er som en sponset utstilling, som en interaktiv messe for nysgjerrige sjeler. Presentasjonen er ren og fin, og henvender seg til alle målgrupper. 3D-modellene som gjenskaper konsollens komponenter er rene og skarpe, og betraktningsvinklene er behagelige for øyet. Det kan til og med sees på som en slags såkalt "maskinvareporno", der du får et fristende og fristende innblikk i maskinvaren du nettopp har kjøpt. Et vakkert design jeg gjerne vil utforske til fulle når den endelige versjonen slippes sammen med Nintendo Switch den 5. juni, bare synd at "sammen med" her betyr "samtidig, men separat" og ikke som en pakkeløsning.