Haneda Girl er en "mye mindre" historie enn Narita Boy, men begge deler et felles univers og de samme utviklerne

Mange av dere husker nok fortsatt den fargerike og herlige retrostilen til Narita Boy, actioneventyrtittelen som Studio Kobe og Team17 lanserte i 2021. Den visuelle designen, kombinert med pikselkunstanimasjon som har svært få rivaler selv i dag, fikk oss til å forelske oss i den, og snart kan vi møte den neste i det digitale universet som trues av Stallions: Haneda Girl.

Haneda Girl deler riktignok det samme narrative universet som Studio Kobes forrige spill, men det er svært forskjellig fra det første, og det på mange nivåer. Slik presenterte spillets komponist, Salvinsky, spillets differensierende elementer i et intervju under IndieDevDay, som du kan se nedenfor.

"Det er det samme universet", begynte Salvinsky. "Det er som om det underjordiske universet i Narita Boy er det digitale riket, og dette [Haneda Girl] er det imperiet, som er under jorden. Og det du gjør er ganske annerledes denne gangen, for Narita Boy var et slags historiedrevet utforskningsspill, mens dette er mer fokusert på arkadeformelen, fartsfylt, vanedannende action."

Spillets tilnærming fokuserer på å slå nivåer og en opplevelse basert på fartsfylt, avhengighetsskapende spilling, i stedet for en guidet fortelling som Narita Boy. Noe de ønsker å se gjenspeilet i deres inspirasjon fra andre store indiespill i samme stil.

"Vi ønsket å lage noe som var mer basert på spillets følelse, samtidig som vi beholdt det visuelle og lyden, men fokuserte mer på spillene vi liker å spille, som Katana Zero, Hotline Miami, Broforce, og gjorde litt av denne miksen og satte det inn i Narita Boy-universet og prøvde å gi spillerne noe originalt."

Studio Kobe er i full gang med å promotere Haneda Girl mens de jobber hardt for å lansere spillet i 2025, med én stor endring fra det forrige spillet. "For øyeblikket har vi ingen utgiver, og vi har ikke hastverk med å skaffe oss en. For kanskje, kanskje vil vi vurdere å starte for oss selv."

Og det er kanskje ikke siste gang vi kommer inn i Narita Boy/Haneda Girl -universet, men Salvinsky påpeker om en tredje del at "da må de bygge en tredje flyplass i Tokyo (ler)".

Ikke bekymre deg for mye om det nå, for Haneda Girl er satt til å komme i 2025, og løftet kunne ikke vært mer lovende.