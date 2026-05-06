Haneda Girl kommer på PS5 i morgen, men Nintendo Switch-versjonen må vente litt lenger

Studio Koba har konsekvent levert titler som er like originale som de er varierte, både når det gjelder fortelling, design og spill, men alltid med slående og gjenkjennelig pikselkunst. Vi så dette i det velkjente og prisbelønte Narita Boy, og nylig i deres neste prosjekt, Haneda Girl. Sistnevnte, et fantastisk actionspill der du kontrollerer en mecha og en ung jente samtidig, trollbandt oss da vi anmeldte det ved lanseringen på Steam, og denne uken - 7. mai for å være helt nøyaktig - skulle det komme til PlayStation 5 og Nintendo Switch, men det løftet vil bare delvis bli innfridd.

I går ga Studio Koba ut en uttalelse på sosiale medier, som du finner nedenfor, der de i hovedsak erkjente at Haneda Girl på Nintendo Switch fortsatt trenger ytterligere arbeid for å polere opplevelsen. Avgjørelsen ble tatt etter at deres partnere hos Aeternum Games (skaperne av Aeterna Noctis, og medskapere sammen med Koba av det kommende Future Knight), som også håndterte konsollporten av spillet, oppdaget betydelige feil i den versjonen og valgte å utsette den for å kunne levere den opplevelsen fansen fortjener og har håpet på. PlayStation 5-versjonen forblir uendret og er satt til utgivelse i morgen.

For øyeblikket har vi ingen ny utgivelsesdato å gå etter for Haneda Girl på Nintendo Switch, men begge teamene lover å gi oss beskjed så snart de er 100 % sikre på at versjonen innfrir forventningene deres.

Skal du spille Haneda Girl på PS5 nå, eller vil du vente på Nintendo Switch-versjonen?