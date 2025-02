Hank Azaria frykter at AI vil erstatte hans ikoniske Simpsons-stemmer

HQ

Blant de mange skuespillerne som låner ut stemmene sine til karakterene i The Simpsons, er det få som kan måle seg med Hank Azarias imponerende spennvidde. Vi snakker tross alt om mannen bak mer enn 100 karakterer i serien, en rolle han har beholdt i nesten fire tiår. Til tross for dette har han lite håp for fremtiden, og i et intervju nylig delte han sine bekymringer om kunstig intelligens.

I et intervju med The New York Times snakket Azaria spesielt om hvor trist han er ved tanken på at kunstig intelligens sannsynligvis vil ta over arbeidet hans i nær fremtid.

"Jeg ser for meg at kunstig intelligens snart vil være i stand til å gjenskape lydene av de mer enn 100 stemmene jeg har skapt for karakterene i The Simpsons gjennom nesten fire tiår. Det gjør meg trist å tenke på det. For ikke å snakke om at det rett og slett virker feil å stjele min likhet eller lyd - eller noen andres."

Azaria fortsatte med å beskrive hvor enkelt det ville være for AI å trene på den enorme mengden materiale han har produsert opp gjennom årene.

"I mitt tilfelle kunne AI ha tilgang til 36 år med Moe, den permanent misfornøyde bartenderen. Han har vært med i omtrent hver eneste episode av The Simpsons. Han har vært livredd, forelsket, slått i hodet og, som oftest, i en tilstand av bittert hat. Jeg har ledd som Moe på dusinvis av måter nå. Jeg har sikkert sukket som Moe 100 ganger. Det er mye å jobbe med når det gjelder å trene opp AI."

Han er langt fra den eneste i bransjen som har uttalt seg mot kunstig intelligens. Nicolas Cage tok også nylig opp problemet under sin tale på Saturn Awards, og uttalte :

"Men det er en annen verden som også forstyrrer meg. Den skjer akkurat nå rundt oss alle: den nye AI-verdenen. Jeg er en stor tilhenger av å ikke la roboter drømme for oss. Roboter kan ikke gjenspeile den menneskelige tilstanden for oss. Det er en blindvei. Hvis en skuespiller lar en AI-robot manipulere hans eller hennes opptreden bare en liten bit, vil en tomme til slutt bli en kilometer, og all integritet, renhet og sannhet i kunsten vil bli erstattet av kun økonomiske interesser. Det kan vi ikke la skje."

Hva tenker du om kunstig intelligens og underholdningsbransjen? Hvordan tror du fremtiden ser ut for skuespilleryrket?