Hannah Waddingham og Ncuti Gatwa blir programledere for de to siste Saturday Night Live UK-showene i sesong 1

Den sjette episoden av den åtte episoder lange første sesongen av Saturday Night Live UK sendes i morgen, når skuespilleren Aimee Lou Wood og musikeren Meek dukker opp som vertskap og musikalsk gjest. Men med ytterligere to episoder planlagt for denne "sesongen", som vi vil fortsette å kalle den, med begge disse programmene planlagt til 9. mai og 16. mai, hvem er utpekt til å lede dem som vert/musiker-kombinasjonen?

Dette har nå blitt avslørt, og det vil se et Ted Lasso-ikon først og deretter en eks-Doctor Who (tilfeldigvis spilte begge også hovedrollen i Sex Education) som dukker opp sammen med et par stigende musikalske stjerner.

I showet 9. mai kan vi forvente at Hannah Waddingham blir programleder og får støtte av musikeren Myles Smith, før Ncuti Gatwa og musikeren Holly Humberstone slår seg sammen i showet 16. mai.

