Hannah Waddingham og Ncuti Gatwa blir programledere for de to siste Saturday Night Live UK-showene i sesong 1
Kombinasjonen av vertskap og musikalske gjester for showene 9. mai og 16. mai er bekreftet.
Den sjette episoden av den åtte episoder lange første sesongen av Saturday Night Live UK sendes i morgen, når skuespilleren Aimee Lou Wood og musikeren Meek dukker opp som vertskap og musikalsk gjest. Men med ytterligere to episoder planlagt for denne "sesongen", som vi vil fortsette å kalle den, med begge disse programmene planlagt til 9. mai og 16. mai, hvem er utpekt til å lede dem som vert/musiker-kombinasjonen?
Dette har nå blitt avslørt, og det vil se et Ted Lasso-ikon først og deretter en eks-Doctor Who (tilfeldigvis spilte begge også hovedrollen i Sex Education) som dukker opp sammen med et par stigende musikalske stjerner.
I showet 9. mai kan vi forvente at Hannah Waddingham blir programleder og får støtte av musikeren Myles Smith, før Ncuti Gatwa og musikeren Holly Humberstone slår seg sammen i showet 16. mai.
