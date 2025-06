Hans Zimmer teaser Dune: Messiah soundtrack

HQ

Hans Zimmer og Denis Villeneuve skal jobbe sammen igjen for å lage Dune: Messiah, den tredje og siste filmen i Villeneuves Dune-trilogi. Zimmer laget musikken til begge de tidligere Dune-filmene, og i et nytt intervju har han bekreftet at han kommer tilbake til den tredje filmen.

I en samtale med Variety på den røde løperen for F1 ble Zimmer spurt om hvordan det går med Dune: Messiah. Etter å ha samlet seg et øyeblikk for å tenke over hva han kunne si, sa Zimmer: "Vi har noe... Vi er på vei ... men det er mye ørken foran oss."

Det ser altså ut til at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår når det gjelder filmens lydspor, men arbeidet med filmen går fremover. Dune: Messiah er satt til en lansering i desember 2026, noe som gir oss litt tid til at Zimmer, Villeneuve og alle andre involverte kan presse seg gjennom ørkenen som ligger foran oss.