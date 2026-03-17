Hansi Flick bekrefter at han vil gi seg i Barcelona, men sier ikke når

Hansi Flick har avslørt at han vil legge opp etter å ha forlatt FC Barcelona. Han har til hensikt å fullføre kontrakten sin, som løper frem til 2027, mens klubben angivelig jobber med en ny avtale frem til 2028, som den gjenvalgte presidenten Joan Laporta sa tirsdag (via Marca).

På spørsmål om fremtiden sa den tyske treneren at "Jeg tror det er klart at jeg liker å jobbe her, men det viktigste for meg, slik jeg føler det, er min uavhengighet. Jeg har en flott familie og mye støtte, jeg får mye støtte her i Barcelona, det er fantastisk. Dette er fotball, og jeg prøver å gi mitt beste til laget. Vi får se. Det er tid nok. Jeg tenker ikke på å dra noe annet sted", sa Flick på en pressekonferanse før Barça-kampen onsdag, men var klar: "Jeg tenker ikke på å dra noe annet sted, dette blir min siste klubb, min siste jobb, og det gjør meg glad".

Flick avviste å snakke mer om personlige forhold og sin rolle og fokuserte på morgendagens kamp mot Newcastle, og er fortsatt optimistisk med tanke på å vinne Champions League.