Hansi Flick bekrefter sin avgjørelse i Barcelonas mål, men ikke alle fansen er enige

Marc-André ter Stegen, tysk målvakt for FC Barcelona siden 2014, pådro seg en ruptur av patellarsenen i høyre bein i september, noe som gjorde at han gikk glipp av hele sesongen. Hansi Flick brukte da andrekeeperen Iñaki Peña, som har sittet på benken det meste av tiden i Barça.

Laget trengte likevel en erstatter for sesongen, og klubben leide inn den polske keeperen Wojciech Szczęsny, som bare uker tidligere hadde kunngjort at han hadde bestemt seg for å legge opp. Sesongen 2023/24 i Juventus skulle ha blitt hans siste, men Barça overbeviste ham om å utsette pensjonisttilværelsen minst ett år til.

Til å begynne med så det ut til at Peña skulle være førstekeeper. Men etter at Szczesny debuterte for Barcelona i en enkel 4-0-seier over UD Barbastro i januar, har Flick valgt Szczesny fremfor Peña det meste av tiden.

På spørsmål om det på en pressekonferanse før morgendagens Champions League-kamp mot Atalanta, sa Flick at "min jobb er å ta avgjørelser. De er to gode keepere, og vi har valgt Szczesnyj, og det er det. Iñaki har gjort en god jobb, men vi har valgt Tek. Jeg prøver å gjøre det beste for laget, og det er det jeg har gjort."

En journalist spurte til og med om det hadde vært "hans vanskeligste avgjørelse siden han kom til Barça". Han sa at "det hadde vært en av de tøffeste". Han roste også Peña ("når jeg sier noe bra om Tek, virker det som om det er Iñakis svakhet. Og det er ikke tilfelle"), men etterlot ikke noe rom for tvil: Szczesny er hans foretrukne valg, noe ikke alle fansen er enige i.

I de få kampene han har spilt, har han allerede begått frispark som har resultert i rødt kort (mot Real Madrid) og straffespark (mot Benfica). Han forårsaket nok et straffespark mot Valencia forrige helg, men det ble underkjent av VAR på grunn av en tidligere, urelatert forseelse.

Poenget er at å dømme etter Barcelona-fansenes reaksjon på sosiale medier, er de ikke helt overbevist om Szczęsnys pålitelighet, i hvert fall ikke like mye som Hansi Flick er. Tiden vil vise om Flick hadde rett.