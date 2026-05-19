Hansi Flick blir i Barcelona frem til 2028, med mulighet for ytterligere ett år basert på meritter

Det har vært ryktet lenge, og med ligatittelen allerede i lomma, har FC Barcelona fornyet Hansi Flicks kontrakt med to nye år, frem til juni 2028 med opsjon på ytterligere en sesong (2028-29) avhengig av prestasjoner, ifølge Mundo Deportivo.

Flick, 61 år gammel, har allerede sagt at Barça blir hans siste klubb og at han ikke kommer til å gå til en annen klubb når han legger opp, men så langt har han ikke hastverk, etter å ha vært ubestridt i Spania siden ankomsten for to år siden. "Jeg har en flott familie og mye støtte, jeg får mye støtte her i Barcelona, det er fantastisk. Dette er fotball, og jeg prøver å gi mitt beste til laget. Vi får se. Det er tid nok. Jeg tenker ikke på å dra noe annet sted, sa Flick tilbake i mars.

Flick signerte den nye kontrakten på mandag, og bemerket stabiliteten i det sportslige prosjektet i Barça og hans gode forhold til Deco, fotballdirektøren. Nå blir en av hans neste utfordringer å finne en erstatter for Robert Lewandowski, som forlater klubben etter denne sesongen.