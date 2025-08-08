Hansi Flick, bøtelagt for sin oppførsel under Inter-Barça-kampen, får én kamps utestengelse

HQ

UEFA har i dag kunngjort at Barcelonas manager Hansi Flick og spillerne Robert Lewandowski og Lamine Yamal har blitt bøtelagt av Kontroll-, etikk- og disiplinærkomiteen fredag. Som et resultat av dette vil Flick ikke være med under Barças første kamp i den nye sesongen, når ligafasen starter neste måned.

Flick fikk utestengelsen på én kamp for sin oppførsel i returoppgjøret i Champions League-semifinalen mot Inter Milan (4-3), der han slo knyttneven i benken i sluttminuttene av kampen, da Barça ble slått ut av turneringen, og senere hevdet at resultatet hadde vært urettferdig på grunn av avgjørelser tatt av den polske dommeren Szymon Marciniak. Han må betale 20 000 euro i bot.

Yamal og Lewandowski ble samtidig ilagt en bot på 5 000 euro for ikke å ha meldt seg til dopingkontrollen umiddelbart. Det er pengene Yamal tjener hver time med sin nye kontrakt. Til slutt har klubben også blitt bøtelagt for supporternes oppførsel under kampen: 5 250 euro for å ha kastet gjenstander og 2 500 euro for å ha kastet nødbluss.