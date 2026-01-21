Hansi Flick håper Marc André-ter Stegen får spille VM etter utlånet til Girona

HQ

Marc-André-ter Stegen, den tyske keeperen som har forsvart Barcelonas mål siden 2014, skal spille andre del av sesongen i Girona, en annen fotballklubb i Catalonia, etter at en avtale ble inngått: Ter Stegen blir værende i Girona frem til 30. juni 2026. Det er den beste løsningen for begge, ettersom klubben slipper å betale noe av lønnen hans (de vil fortsatt betale "mesteparten" av den, ifølge rapporter), og spesielt for spilleren, som vil kunne spille regelmessig og tjene ham en plass på det tyske landslaget til neste sommers verdensmesterskap.

Hansi Flick, Barça-trener, sa på pressekonferansen før Champions League-kampen i Praha at han "ønsker" at Marc André-ter Stegen kommer seg til VM. "Han er en fantastisk keeper, og jeg tror det er det beste valget for ham".

Tyskeren har spilt 423 kamper som Barcelona-keeper, nest flest av alle målvakter i klubbens historie, bare slått av Victor Valdés (534 kamper), og var den siste gjenværende spilleren i den nåværende Barcelona-troppen som vant Champions League i 2015.

Ter Stegen og FC Barcelona var i fjor sommer i en krangel da spilleren nektet å gi noen medisinske rapporter til klubben, og det ble sett på som en bevisst hindring i signeringen av den nye (nåværende) keeperen Joan García, da det virket tydelig at klubben ønsket å kvitte seg med spilleren. Til slutt ble Ter Stegen innkalt en siste gang i forrige måned, men spilte ikke, ettersom han er nummer tre i rekken av foretrukne keepere for Flick (García, Szczęsny og Ter Stegen).