Hansi Flick klager på Marciniak, dommeren i Inter-Barça: "Alle 50-50-avgjørelser gikk deres vei"

Hansi Flick var ikke fornøyd med hvordan Champions League-kampen mot Inter ble dømt. Til tross for det heroiske comebacket fra laget hans, som gikk fra 2-0 til 2-3, scoret Francesco Acerbi i 90+3 og sendte kampen til ekstraomganger. Men hele Barcelona-staben på benken eksploderte, for før målet så det ut til å være en forseelse mot Gerard Martín som dommeren ikke så, noe som ville ha annullert målet og nesten helt sikkert ville ha gitt Barça seieren.

Rett etter kampen, da Flick snakket med journalistene i mediesonen, klaget han på Szymon Marciniak, den polske dommeren. "Jeg vil ikke snakke for mye om dommeren, men hver 50-50 avgjørelse gikk deres vei. Det gjør meg trist."

Flick klaget på at alle tvilsomme avgjørelser alltid gikk i Inters favør, inkludert den frisparket, men også et straffespark på Lamine Yamal i andre omgang som ble underkjent av VAR fordi frisparket hadde funnet sted rett utenfor feltet.

Marciniak er nå hatobjektet til alle Barcelona-fans, og husker at han også var dommeren som for flere måneder siden dømte straffespark for Atlético de Madrid mot Real Madrid, den berømte "dobbeltberøringen" som fikk UEFA til å offentliggjøre en video for å stilne klagene...

Nå som de er ute av Champions League, blir neste stopp for Barça Clásico mot Real Madrid på søndag som kan være avgjørende for LaLiga: de ligger fire poeng foran Madrid, et nederlag ville ikke være dødelig, men kan være veldig farlig.