Hansi Flick kommenterer bevegelsene sine under den siste Barcelona-kampen: "Jeg vil ikke at barnebarnet mitt skal se meg gjøre dette"

FC Barcelona tok en seier i siste minutt i LaLiga mot Girona forrige lørdag, da Ronald Araújo scoret i det 94. minutt og reddet Barça fra et nytt tilbakeslag rett før El Clásico neste uke. Kampen endte imidlertid dramatisk for trener Hansi Flick, som så to gule kort på rad og ble utvist, noe som betyr at han går glipp av søndagens kamp mot Real Madrid.

Flick fikk gult kort etter å ha applaudert sarkastisk etter å ha vært uenig i en dommeravgjørelse, og da han så og protesterte ytterligere, forlot han banen. På en pressekonferanse etter kampen sa Flick at han applauderte spilleren Frenkie de Jong, ikke dommeren.

Tre minutter senere eksploderte han i glede ... og gjorde to obskøne gester, noe som potensielt kan føre til at han går glipp av flere kamper som en sanksjon utover det tidligere røde kortet. På pressekonferansen sa han at bevegelsene han gjorde i feiringen ikke var mot noen, bare en feiring.

Mandag, på en annen pressekonferanse før Champions League-kampen mot Olympiakos, innrømmet Flick at han ikke var stolt etter å ha sett seg selv på TV. "Jeg liker ikke å se meg selv på TV, barnebarnet mitt som ser meg gjøre dette. Kanskje jeg må endre oppførselen min", sa han da han ble spurt om han var mer nervøs nå i Barcelona.

"Jeg er ikke nervøs, jeg har ikke de samme følelsene som før. Da jeg var i Bayern, da vi spilte mot Barça, sa de til meg at jeg ikke smilte. Nå har jeg andre følelser, og denne klubben har forandret meg. Jeg elsker klubben og byen. Jeg ønsker å gi alt. Jeg lever for klubben."