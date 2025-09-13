Hansi Flick kritiserer spansk hovedtrener og bekrefter at Lamine Yamal ikke spiller i morgen

HQ

Hansi Flick, FC Barcelonas manager, har bekreftet at Lamine Yamal ikke vil være tilgjengelig til søndagens kamp mot Valencia. Tenåringsstjernen er ikke alvorlig skadet, men har smerter i skambeinet, og kan også gå glipp av Barcelonas første Champions League-kamp mot Newcastle neste torsdag. På pressekonferansen før kampen var Flick svært kritisk til den spanske landslagstreneren Luis de la Fuente, selv om han ikke nevnte ham eksplisitt.

"(Lamine) vil ikke være tilgjengelig i morgen. Det er synd, for han spilte med landslaget med smerter, han hadde problemer. Han spilte 79 og 73 minutter i hver kamp, og mellom kampene trente han ikke ", og la til at det viser at den spanske manageren "ikke bekymrer seg for spillerne".

"Det spanske landslaget har det beste laget i verden og de beste spillerne i alle posisjoner; de er utrolig gode. Kanskje vi burde bekymre oss mer for spillerne; dette er en nyhet som gjør meg trist", uttalte han på en pressekonferanse.

Han fortsatte med sin misnøye mot Luis de la Fuente, og sa at de ikke har snakket så mye sammen ettersom hans spansk ikke er god, og De La Fuentes engelsk er heller ikke så god. "Kanskje det er det som er problemet. Kommunikasjonen kunne vært bedre. Jeg har vært på denne siden også, som trener, og jeg vet hvordan ting fungerer, jeg vet hvor vanskelig denne jobben kan være. Men kommunikasjonen med klubben må være god, og den har alltid vært god i mitt tilfelle."

Barcelona-Valencia, som spilles søndag 14. september kl. 21:00 CET, 20:00 BST, blir Barças første kamp "på hjemmebane", selv om den spilles på Johan Cruyff-stadion, klubbens treningsanlegg med færre seter enn det som kreves av LaLiga, som vil se gjennom fingrene med det. Kun 8 000 tilskuere vil være til stede.